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NBA／昔評在歐洲得分更困難 唐西奇狂飆73分驗證論點

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇創單場73分紀錄。 路透社
唐西奇創單場73分紀錄。 路透社

2018年選秀會上，老鷹用第3順位選了唐西奇（Luka Doncic），隨後就跟獨行俠交易換來楊恩（Trae Young），這也讓唐西奇與老鷹之間形成一種有趣的緣分，更戲劇性的是，唐西奇還在今天作客亞特蘭大的比賽中上演單場73分的瘋狂之夜，寫下NBA史上對選秀會選到自己球隊的最高得分紀錄。

「我聽到老鷹主場有人對我高喊MVP，這感覺很美妙。」唐西奇說。

唐西奇創下聯盟單場得分第4高紀錄，也是現役球員之最，還是NBA史上第一位以超過75%命中率砍下至少70分的球員，也是首位單場至少拿到73分10籃板7助攻的球員。

過往，客隊在老鷹主場單場最高得分是55分，唐西奇一口氣將紀錄往前增加18分之多，樹立屬於自己的「奧客」障礙。此外，唐西奇也是喬丹（Michael Jordan）之外唯一一位在25歲前多次砍下至少60分的球員。

如同張伯倫（Wilt Chamberlain）的百分紀錄時刻，唐西奇也拿了一張寫著73分的紙為今晚的表現做見證。「這場比賽在我心中可能會排第一吧，或者是最好的其中之一。很高興我們贏得比賽。」唐西奇笑著說。

同梯楊恩現場目睹如此神奇的飆分秀也只能甘拜下風。「我們試著做了一切方法，想辦法要限制他，但都沒有用。他手感實在太火燙了，不斷攻城掠地。」

過去唐西奇曾評論，相較於歐洲賽場，由於比賽規則、空間等諸多的差異，在NBA得分會更容易。「在歐洲想拿30分比在NBA要困難很多。」唐西奇說。

如今隨著他成為史上第10位「70分先生」，更創下現役球員單場最高得分紀錄，似乎又一次驗證了唐西奇的論點。

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