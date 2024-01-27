NBA／泰托姆緬懷布萊恩 後悔當初沒多打電話請益

在聯盟傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）逝世4週年的日子裡，身為「黑曼巴」忠貞粉絲的泰托姆（Jayson Tatum）受訪時坦言，自己非常後悔以前沒有多打電話和「老大」請益。

「我不敢相信他已經不在這世上了，」泰托姆說出了很多球迷的心聲，他很遺憾自己因為不想太過打擾布萊恩，少打了很多電話給他。

泰托姆說道：「我們彼此認識，他曾經跟我說隨時都可以發簡訊和打電話給他，但那時候的我還是不太敢去打擾到他。」

布萊恩（Kobe Bryant）與13歲的二女兒吉安娜（Gianna Bryant），在美國時間2020年1月26日因直升機意外過世，這個噩耗震驚了全世界。

泰托姆坦言，在發生那件憾事之後，他很懊悔自己當初為什麼不多多向布萊恩請益。「我有太多問題想要問他，我應該要多打幾通電話給他才對。這件事情可說是給我自己上了一課。」

泰托姆說：「現在我面對到聯盟的前輩們不再有所保留，就像詹姆斯（LeBron James），我現在經常會跟他聯繫，從籃球到如何照顧身體，再到球場外的商業經營等都會聊。他們會給出一些很棒的建議。」