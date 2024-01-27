快訊

誹謗女作家判賠26億元…外媒還原庭審過程 川普小聲嘀咕講這句

澳網／首闖大滿貫決賽亞軍作收 陸21歲女好手：我能更好

NBA／泰托姆緬懷布萊恩 後悔當初沒多打電話請益

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆懷念偶像布萊恩。 美聯社
泰托姆懷念偶像布萊恩。 美聯社

在聯盟傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）逝世4週年的日子裡，身為「黑曼巴」忠貞粉絲的泰托姆（Jayson Tatum）受訪時坦言，自己非常後悔以前沒有多打電話和「老大」請益。

「我不敢相信他已經不在這世上了，」泰托姆說出了很多球迷的心聲，他很遺憾自己因為不想太過打擾布萊恩，少打了很多電話給他。

泰托姆說道：「我們彼此認識，他曾經跟我說隨時都可以發簡訊和打電話給他，但那時候的我還是不太敢去打擾到他。」

布萊恩（Kobe Bryant）與13歲的二女兒吉安娜（Gianna Bryant），在美國時間2020年1月26日因直升機意外過世，這個噩耗震驚了全世界。

泰托姆坦言，在發生那件憾事之後，他很懊悔自己當初為什麼不多多向布萊恩請益。「我有太多問題想要問他，我應該要多打幾通電話給他才對。這件事情可說是給我自己上了一課。」

泰托姆說：「現在我面對到聯盟的前輩們不再有所保留，就像詹姆斯（LeBron James），我現在經常會跟他聯繫，從籃球到如何照顧身體，再到球場外的商業經營等都會聊。他們會給出一些很棒的建議。」

相關新聞

T1聯盟／連兩年扛NBA中鋒 胡瓏貿讚卡森斯不只是來硬的

高雄全家海神今天作客台啤永豐雲豹主場，靠著14顆三分球命中以及讓卡森斯背負犯規麻煩，最終以7分差距中斷雲豹的6連勝，而本...

NBA／昔評在歐洲得分更困難 唐西奇狂飆73分驗證論點

2018年選秀會上，老鷹用第3順位選了唐西奇（Luka Doncic），隨後就跟獨行俠交易換來楊恩（Trae Young），這也讓唐西奇與老鷹之間形成一種有趣的緣分，更戲劇性的是，唐西奇還在今天作客亞

NBA／飆分時代成常態！77年來首見5天內4人得分破60

效力於達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）今天轟下73分再度打破本季NBA單場新高，根據ESPN報導，這是聯盟過去77個賽季以來，首度出現4名不同球員在5個晚上內拿下超過60分。

NBA／泰托姆緬懷布萊恩 後悔當初沒多打電話請益

在聯盟傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）逝世4週年的日子裡，身為「黑曼巴」忠貞粉絲的泰托姆（Jayson Tatum）受訪時坦言，自己非常後悔以前沒有多打電話和「老大」請益。 「我不敢相信

NBA／「多場破60分俱樂部」 唐西奇、布克攜手加入

在傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）逝世4週年的日子裡，唐西奇（Luka Doncic）和布克（Devin Booker）分別用一場飆分秀來紀念，布克拿到生涯次高62分，唐西奇更是狂轟73分，追

NBA／12次明星賽先發史上第4多 杜蘭特小賺120萬美元

轉戰鳳凰城第一年，杜蘭特（Kevin Durant）在超級鋒線環伺的西區戰場上依然獲得青睞，在球迷投票、球員和媒體投票上均名列第3名，順利獲選先發席次，這也是他生涯第12次入選明星賽先發。 這項

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。