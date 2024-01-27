NBA／12次明星賽先發史上第4多 杜蘭特小賺120萬美元
轉戰鳳凰城第一年，杜蘭特（Kevin Durant）在超級鋒線環伺的西區戰場上依然獲得青睞，在球迷投票、球員和媒體投票上均名列第3名，順利獲選先發席次，這也是他生涯第12次入選明星賽先發。
這項數字在歷史上僅次於詹姆斯（LeBron James）的20次、布萊恩（Kobe Bryant）的18次和喬丹（Michael Jordan）的13次，高居史上第4名；倘若35歲的杜蘭特能夠維持目前狀態，往後有望打破喬丹的次數，將名次往前推進。
如果不算先發替補，杜蘭特則是累積14次之多，並列史上第6多，僅次於詹姆斯、賈霸、布萊恩、鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）。
「感謝球迷和媒體，最重要的是感謝我的同儕們投我一票，讓我第14次入選明星賽。我已經迫不及待地想在印第安納，和一些有史以來最偉大的球星們同場競技了。」杜蘭特說。
由於觸發合約條款，杜蘭特確定入選明星賽先發後，將可以拿到120萬美元的激勵獎金，也算是拿到一筆小小零用錢。
本季至今，杜蘭特出賽37場，場均可得29.1分6.4籃板5.7助攻，三項命中率分別為52.9%、45.5%及87.3%。由於傷勢影響，杜蘭特雖能獲得明星賽先發資格，但前一場他在比賽中登場已經是2019年了，如今他將有望在正賽中回歸。
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