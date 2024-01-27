NBA／里拉德第4次出征三分球大賽 尋求冠軍衛冕

最後關頭後來居上超車成為東區明星賽先發後衛的公鹿球星里拉德（Damian Lillard），根據消息，他也將出席三分球大賽，爭取連霸。

里拉德先前曾3次參加三分球大賽，分別是在2013-14年賽季、2018-19年賽季和2022-23年賽季。

上季在猶他州進行的三分球大賽中，里拉德決賽拿下26分，一舉擊敗希爾德（Buddy Hield）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton），首次贏得冠軍。

三分球大賽史上共有6人完成過連霸大業，分別是「大鳥」柏德（Larry Bird）、霍吉斯（Craig Hodges）、普萊斯（Mark Price）、荷納塞克（Jeff Hornacek）、史托亞克維奇（Peja Stojakovic）、卡波諾（Jason Kapono）。其中柏德和霍吉斯更是達成3連霸。