NBA／馬刺3小將攜手寫紀錄 溫班亞瑪：很高興看見球隊進步
由唐西奇（Luka Doncic）和布克（Devin Booker）點燃的飆分紀念日，拓荒者射手西蒙斯（Anfernee Simons）也沒有錯過，他在對馬刺一戰中豪取40分10助攻，這是他生涯第4次單場破40分，距離個人紀錄僅差5分，同時也是第一次拿到至少40分10助攻。
不過西蒙斯的飆分秀並沒有如願伴隨著勝利滋味，因為馬刺年輕小將的強力發揮，讓拓荒者最終是以100比116慘敗。
索漢（Jeremy Sochan）此役攻下31分14籃板，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）得到23分12籃板4助攻2抄截2阻攻，強森（Keldon Johnson）替補貢獻21分16籃板2阻攻，根據統計，他們成為史上同場各自拿到至少20分10籃板的最年輕三人組。
對於馬刺能在最近4場比賽中拿下2勝，溫班亞瑪表示：「很高興看到我們的進步。」而對於索漢的優異發揮，溫班亞瑪也稱讚，「他在各個面向都很出色，看到他打出這樣的表現我很高興。」
這場比賽馬刺一共出現17次失誤，團隊三分球34投10中，命中率為29.4%，不過全隊一共送出30次助攻。
總教練波波維奇（Gregg Popovich）說：「有時候我們出現太多失誤，投籃表現可能也不好，但我們一直都在分享球。」
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