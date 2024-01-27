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NBA／飆分時代成常態！77年來首見5天內4人得分破60

中央社／ 台北27日電
唐西奇單場73分寫下現役球員最高得分紀錄。 路透社
唐西奇單場73分寫下現役球員最高得分紀錄。 路透社

效力於達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）今天轟下73分再度打破本季NBA單場新高，根據ESPN報導，這是聯盟過去77個賽季以來，首度出現4名不同球員在5個晚上內拿下超過60分。

費城76人球星安比德（JoelEmbiid），在1月23日對聖安東尼奧馬刺的比賽中豪取70分，寫下本季NBA單場新高，同一天明尼蘇達灰狼的唐斯（Karl-Anthony Towns）也拿下62分。

今天除了唐西奇拿到73分外，鳳凰城太陽的射手布克（Devin Booker）也斬獲62分，等於5天之內有4名不同球員得分超過60分，在過去77個NBA賽季首度發生。

ESPN分析報導指出，從1964年到2022年賽季，NBA僅出現過4次有球員單場70分的壯舉，但在過去的390天就發生4次，美媒更開始討論，為何今年賽季得分變得容易，而且還有誰能得到超過70分，甚至挑戰張伯倫（Wilt Chamberlain）單場100分的歷史紀錄。

ESPN資深記者麥克馬翰（Tim MacMahon）提到，現今籃球太多人擁有多元的進攻技巧是主因，像唐西奇這樣有身材、技巧、外線投射能力的球員越來越多，唐斯更稱自己是史上最會投籃的大個子；身高218公分的安比德，讓他的中距離投籃跟上籃一樣容易。

另名專家賀林（Chris Herring）則說，因為現在三分線當道加上快節奏的比賽，讓得分更加容易，「當你要防守一名7呎的球員投射三分球時，只會讓你的防守看起來更加薄弱，因為在1對1防守的情況下，幾乎沒人可以阻止安比德或唐西奇這樣的球員。」

至於被問到本季是否有機會挑戰布萊恩（Kobe Bryant）的81分，甚至是張伯倫的100分紀錄，麥克馬翰直言，如果聯盟中任何一名超級巨星，遇到防守破爛的墊底球隊，確實很有機會再度刷新這些紀錄。

另外，包括麥克馬翰和賀林都同步看好密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），將會是下一名拿到單場70分的球員，麥可馬翰也認為本季竄起的奧克拉荷馬雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），憑藉著精準的中距離也很有機會挑戰70分大關。

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