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NBA／亞歷山大連5戰破30分 雷霆強勢登上西區龍頭

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大持續高穩定表現助雷霆登上西區龍頭。 法新社
亞歷山大持續高穩定表現助雷霆登上西區龍頭。 法新社

身為本季聯盟最會打客場的球隊之一，雷霆今天作客紐奧良再次展現這項特質。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續發揮穩定的攻擊威力和全能身手，上場31分鐘就拿到31分5助攻4籃板2抄截，加上霍姆葛倫（Chet Holmgren）的20分13籃板2阻攻，雷霆前三節打完取得兩位數領先優勢，第四節更是火力全開，一度拉開26分差，也讓比賽提前買單。雷霆以107比83輕鬆過關。

雷霆順利收下5連勝，近10戰取得8勝，戰績32勝13敗追平灰狼，但由於雙方交戰取得優勢，雷霆暫時登上西區龍頭之位。

先前有一項紀錄顯示，亞歷山大在賽季前41場比賽累積30次至少30分，成為張伯倫（Wilt Chamberlain）、喬丹（Michael Jordan）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、阿奇巴德（Tiny Archibald）、貝瑞（Rick Barry）、貝勒（Elgin Baylor）、唐西奇（Luka Doncic）之後史上第8位達此這一點的球員。

之後他依然飆分之旅，在這波5連勝中，亞歷山大5場比賽均拿超過30分，穩定的表現讓他成為年度MVP呼聲最高的球員之一。這讓雷霆隨隊記者羅勃（Brandon Rahbar）也忍不住感嘆地說：「亞歷山大可能不會得到60或70分，但是他每場都能拿到30分。」

鵜鶘先前面對爵士狂砍153分，但今天在威廉森缺席的情況下，團隊命中率僅39.0%，前一場轟進23顆三分球的火力，此役外線也僅36投9中，全場83分寫下賽季新低。

雖然雷霆三分表現也不理想，33投僅10中，但迫使鵜鶘出現16次失誤；而在前24次出手有16球未進之後，雷霆三節比賽一共64投34中，且在第二和第四節讓對方得分低於20分。

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