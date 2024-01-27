NBA／哈登加盟快艇首次大三元 助隊近25戰勇奪21勝
相較於唐西奇（Luka Doncic）的73分和布克（Devin Booker）的62分，哈登（James Harden）今天繳出加盟快艇後的首次大三元顯得黯淡許多，但對於無人入選明星賽先發的四巨頭來說，紮紮實實地累積勝場才是眼前最重要的一切。
哈登攻下22分13助攻10籃板，生涯大三元累積75次，繼前一場的雷納德之後，球隊連兩戰皆有大三元演出；喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是合力拿下57分，快艇整場比賽最多領先21分，最終以127比107輕鬆輾過暴龍，取得4連勝。
加上這場勝利，快艇在最近25場比賽中豪取21勝，戰績大幅躍升到29勝14敗，逼近目前勝率都超過7成的雷霆和灰狼。
在這波連戰皆捷的高潮中，哈登的穿針引線無疑扮演十分重要的推進角色，數據顯示，當他助攻數達兩位數時，快艇戰績來到可怕的14勝1敗。哈登目前是34歲又154天，成為快艇隊史最老拿到大三元的球員。
除了四巨頭的發揮外，鮑威爾（Norman Powell）面對前東家也拿下17分，普拉里（Mason Plumlee）先發獲得12分12籃板。
暴龍以巴恩斯（Scottie Barnes）的23分5籃板4助攻表現最佳，巴瑞特（RJ Barrett）22分6籃板4助攻。
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