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NBA／唐西奇73分現役第一 全能數據創史上首見紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇單場73分創現役球員紀錄。 美聯社
唐西奇單場73分創現役球員紀錄。 美聯社

在面對同梯老對手楊恩（Trae Young）的比賽中，唐西奇（Luka Doncic）再度展現可怕的進攻爆發力。

唐西奇全場33投25中包括8記三分球、16罰15中，狂砍生涯新高73分外加10籃板7助攻。這是他生涯第7次破50分也是第2次破60分，單場73分更創下現役球員最高得分紀錄，歷史上並列第4高。

唐西奇也是史上第10位單場至少拿到70分的球員，其中退役球星分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩、湯普森（David Thompson）、貝勒（Elgin Baylor）和羅賓森（David Robinson，1994）。

現役球員則有各拿到71分的米契爾（Donovan Mitchell）和里拉德（Damian Lillard），同樣進帳70分的布克（Devin Booker）和安比德（Joel Embiid）。

根據統計，唐西奇也成為史上第3位單場至少拿到70分10籃板5助攻的球員，兩人分別是羅賓森和安比德；同時還是NBA史上唯一一位至少拿到70分且命中率超過75%的球員。

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