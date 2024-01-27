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NBA／無人能擋！唐西奇狂轟破紀錄73分 追平史上第4高

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇狂砍史上第4高的73分紀錄。 法新社
唐西奇狂砍史上第4高的73分紀錄。 法新社

或許是日前安比德（Joel Embiid）狂轟70分和唐斯（Karl-Anthony Towns）62分激勵了聯盟所有進攻悍將，也或許是為了紀念布萊恩（Kobe Bryant）的逝世日。

在今天比賽中不僅布克（Devin Booker）首節飆破29分，轟進生涯次高62分，唐西奇（Luka Doncic）更是殺紅了眼，面對老鷹半場就飆進41分，刷新諾維茨基（Dirk Nowitzki）所保持的隊史半場34分紀錄。

唐西奇在第三節又補上16分，讓他得分來到57分，生涯第7次突破50分；唐西在進入第四節後依然沒有停下腳步，單節獨拿16分，單場累積73分更一舉刷新個人生涯得分紀錄，成為史上第10位拿到至少70分的球員，還追平史上第4高得分紀錄。

總計唐西奇此戰33投25中包含8記三分球、16罰15中，得到73分10籃板7助攻。單場73分僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分和78分、布萊恩的81分，追平張伯倫（2度）和湯普森（David Thompson）的73分紀錄。

在唐西奇宛如天神降臨般的飆分秀加持下，獨行俠克服厄文（Kyrie Irving）休兵的陣容缺口，並且在第四節一再擋下老鷹的反撲，以148比143拿下勝利。

先前唐西奇單場最高得分是出現在2022年12月27日對尼克一戰，當時他31投21中外加22罰16中獨拿60分，還有21籃板10助攻的恐怖數據，上演不可思議的個人秀。

史上單場得分紀錄（70分以上）：

（1） 100分：張伯倫（Wilt Chamberlain，1962）

（2） 81分：布萊恩（Kobe Bryant，2006）

（3） 78分：張伯倫（1962）

（4） 73分：張伯倫（1962）、張伯倫（1962）、湯普森（David Thompson，1978）、唐西奇*（Luka Doncic，2024）

（5） 72分：張伯倫（1962）

（6） 71分：貝勒（Elgin Baylor，1960）、羅賓森（David Robinson，1994）、米契爾*（Donovan Mitchell，2023）、里拉德*（Damian Lillard，2023）

（7） 70分：張伯倫（1963）、布克*（Devin Booker，2017）、安比德*（Joel Embiid 2024）

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