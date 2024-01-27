NBA／火力全開！布克首節狂砍29分 打破太陽隊史紀錄
前幾天才在面對鵜鶘首節轟下25分的布克（Devin Booker），今天作客面對溜馬再度發飆，首節14投10中包含4記三分球，狂砍29分，刷新自己所保持的太陽隊史首節得分紀錄。
布克過去曾兩度在首節拿到28分，此次一舉打破紀錄。此外，本季他也累積4次單節至少20分的表現，同時他也追平安比德（Joel Embiid）在本季所保持的單節29分最高得分紀錄。
根據統計，自從1997-98年以來，布克是第12位單場至少拿到29分的球員，而聯盟首節最高得分紀錄是由勒夫（Kevin Love）所創下的34分。
布克上半場打完就拿到37分，這是他生涯半場得分第2高的紀錄，僅次於他破70分的那一場比賽。而在比賽進行到第四節初，布克已經拿到52分，生涯第7次突破50分。
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