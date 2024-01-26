NBA／讚唐西奇、亞歷山大表現優異 柯瑞：配得上明星賽先發
原本看似穩居西區明星賽先發的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），隨著球隊戰績低迷加上個人表現也未若往年，整個聲勢大幅衰退，最終被雷霆新興亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）後來居上，一舉搶下明星賽先發。
這是2013-14年賽季之後，柯瑞首度在身體健康的情況下，落選了明星賽先發。
從得票分析來看，柯瑞雖然在球迷投票獲得第2，但球員投票和媒體投票緊排3、4名，相較之下，亞歷山大在這兩項均排名第一，形成勝負的分野。亞歷山大將和唐西奇攜手擔任先發，展現全新面貌。
儘管無緣明星賽先發，柯瑞依然展現老大哥的風範和氣度，他在今天接受採訪時特別讚賞了唐西奇（Luka Doncic）和亞歷山大。
「大家一直在討論本季唐西奇和亞歷山大兩人的表現有多麼出色，不論他們是不是輿論的關注點，或者有什麼傷病，他們都打得非常棒，配得上入選明星賽先發。」柯瑞說。
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