NBA／TNT球評群預測明星賽替補球員 人選呈現高度共識

NBA聯盟今天公佈了明星賽東西區先發陣容，東區入選的有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、安比德（Joel Embiid）、泰托姆（Jayson Tatum）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和里拉德（Damian Lillard）。

至於西區則是詹姆斯（Lebron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。其中哈利伯頓、里拉德和亞歷山大都是生涯首度入選先發。

今年明星賽不再採用過去幾年由雙方隊長選秀的組成模式，而是回歸傳統的東西對抗。就在先發名單正式出爐之後，外界也開始期待後續替補的人選。按照規定，東西區明星隊的替補陣容將於2月1日公布，由30隊總教練選出2名後衛、3名前場球員，與兩名未受位置限制的球員。

被外界稱為《TNT》轉播天團的歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）和強森（Ernie Johnson），率先預測各自認為的東西區明星賽替補球員。

4人一致認為的西區替補球員分別有柯瑞（Stephen Curry）、愛德華（Anthony Edwards）、雷納德（Kawhi Leonard）、戴維斯（Anthony Davis）和喬治（Paul George）；剩下名額中，有3人同時挑了布克（Devin Booker），另外也有3人選了沙波尼斯（Domantas Sabonis），例外人選就是福克斯（De'Aaron Fox）。

東區方面，4人所選擇的前6名人選都一樣，可說是有志一同，分別是布朗森（Jalen Brunson）、米契爾（Donovan Mitchell）、馬克西（Tyrese Maxey）、阿德巴約（Bam Adebayo）、布朗（Jaylen Brown）、班切羅（Paolo Banchero）。

但在最後一個人選部分，史密斯和強森都不約而同選了藍道（Julius Randle），歐尼爾給了楊恩（Trae Young）機會，巴克利則是挑了溜馬鍋神透納（Myles Turner）。