NBA／羅素自認狀態達最高峰 詹皇大讚：他很有侵略性
湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）近日陷入交易流言，但他狀態非常火熱，今天射進8顆三分球，進帳29分，幫助湖人以141：132擊敗公牛，湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也大讚他很有侵略性。
湖人團隊送出35次助攻，投進20顆三分球，進攻十分流暢。詹姆斯受訪時表示，「我們以正確的方式打球，兄弟們在場上感覺很舒服，我們有能投籃的人，有能創造機會的人，誰出手並不重要。」
詹姆斯也大讚第三節獨得17分的羅素，「我們就是把球交給他，他超級有侵略性，尋找出手機會。我們也在快攻中找到他，半場進攻有人漏守他，他就會立刻出手，處在很棒的節奏。」
羅素近10戰場均23.5分6.3助攻，三分球命中率高達48.8%。他也直言，「我的信心已達最高點，會繼續保持。我知道詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）都能單槍匹馬，帶隊贏球，我仍試著支援他們。」
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