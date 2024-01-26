NBA／明星賽新玩法！柯瑞將和WNBA神射手上演三分球大賽

本季全明星賽將在溜馬主場進行，本屆恢復傳統東西區對戰，也增加新玩法，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士隊柯瑞（Stephen Curry）將和WNBA紐約自由人隊神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）來一場三分球大賽。

現年26歲的優涅思庫去年三分命中率高達44.8%，在明星賽三分球大賽中，連續投進20顆三分球，決賽27投25中拿到37分，刷新WNBA及NBA紀錄。

柯瑞受訪時也談起此事，「她在她們的明星賽周末飆出瘋狂的37分，所以我猜想，我們該搞清楚，誰才是三分球大賽最佳射手？」優涅思庫聽到柯瑞的問題後，也向柯瑞下戰帖，如今對決戲碼即將成真。

事實上，優涅思庫大學時期就受到柯瑞照顧，柯瑞在季後賽做出兩手放臉頰旁的「乖乖睡覺」慶祝手勢，成為他的招牌動作之一。優涅思庫拿到三分球大賽冠軍後，也抱著獎盃做出睡覺慶祝手勢。