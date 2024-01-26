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NBA／柯瑞要命失誤葬送機會 勇士國王連3戰1分差分勝負

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
國王與勇士本季已經連3戰以1分差分勝負。 法新社
國王與勇士本季已經連3戰以1分差分勝負。 法新社

過去兩次交手都是以1分之差分出勝負的勇士和國王，今天在灣區進行了本季第4度對決，結果雙方又是打到最後關頭僅有一分差距；赫爾特（Kevin Huerter）兩罰落空給了勇士最後逆襲機會，然而柯瑞（Stephen Curry）卻在兩人包夾防守下出現運球掉球要命失誤，眼睜睜看著國王以134比133帶走勝利。

前一場拿下32分的巴恩斯（Harrison Barnes），今天面對前東家依然維持出色狀態，全場24投14中包含砍進7記三分球，攻下生涯新高39分。福克斯（De'Aaron Fox）補上29分5助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）18分13助攻8籃板，赫爾特12分10籃板4助攻3抄截。

在巴恩斯的火力加持下，國王在比賽中大半時間仍掌握領先優勢，但也難以有效拉開雙方差距。第四節剩下4分鐘時，福克斯連續命中三分球幫助球隊取得7分領先；但庫明加（Jonathan Kuminga）挺身而出，個人獨拿7分，搭配柯瑞的5分，勇士在剩下47.7秒一舉超前。

國王不甘示弱，在連續掌握兩個進攻籃板後，總算靠著沙波尼斯的轟炸籃框重新取得領先；庫明加單打未進，赫爾特也沒能把握罰球機會擴大領先優勢，反而讓勇士握有逆轉機會。柯瑞持球一路遭受夾擊，最後更是直接掉球，連出手空間都沒創造出來就把勝利送給國王。

柯瑞此戰拿到33分6籃板2助攻，一路追分的庫明加則是轟下生涯新高31分；維金斯（Andrew Wiggins）17分4籃板4助攻，湯普森（Klay Thompson）16分。

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