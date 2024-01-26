NBA／羅素第三節再度爆發 湖人20記三分彈轟垮公牛
公牛與湖人近日傳出交易流言，兩隊今正面交鋒，湖人外線火力全開，全場31投20中，命中率高達64.5%，終場以141：132擊退公牛，勝率重回5成。
公牛首節打完領先1分，湖人范德比爾特（Jarred Vanderbilt）第二節異軍突起，獨得11分，里夫斯（Austin Reaves）也挹注10分，湖人在本節尾聲打出一波12：0攻勢，帶著16分領先結束上半場。
近況火燙的羅素（D'Angelo Russell）第三節火力全開，單節命中5顆三分球，進帳17分，加上戴維斯（Anthony Davis）肆虐禁區，將分差擴大到21分，末節公牛追到個位數，但湖人仍穩穩收下勝利。
羅素全場得到29分，詹姆斯（LeBron James）25分12助攻，戴維斯22分11籃板6助攻，里夫斯也貢獻20分8助攻。公牛方面，傳出交易流言的德羅展（DeMar DeRozan）拿到32分10助攻，卡盧索（Alex Caruso）17分6助攻，外帶2抄截2阻攻，拉文（Zach LaVine）持續休兵。
2023-24 NBA即時比分
▪塞爾蒂克痛宰熱火33分 創隊史交手最大勝分差！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言