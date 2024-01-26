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NBA／羅素第三節再度爆發 湖人20記三分彈轟垮公牛

聯合新聞網／ 綜合報導
羅素。 美聯社
羅素。 美聯社

公牛湖人近日傳出交易流言，兩隊今正面交鋒，湖人外線火力全開，全場31投20中，命中率高達64.5%，終場以141：132擊退公牛，勝率重回5成。

公牛首節打完領先1分，湖人范德比爾特（Jarred Vanderbilt）第二節異軍突起，獨得11分，里夫斯（Austin Reaves）也挹注10分，湖人在本節尾聲打出一波12：0攻勢，帶著16分領先結束上半場。

近況火燙的羅素（D'Angelo Russell）第三節火力全開，單節命中5顆三分球，進帳17分，加上戴維斯（Anthony Davis）肆虐禁區，將分差擴大到21分，末節公牛追到個位數，但湖人仍穩穩收下勝利。

羅素全場得到29分，詹姆斯（LeBron James）25分12助攻，戴維斯22分11籃板6助攻，里夫斯也貢獻20分8助攻。公牛方面，傳出交易流言的德羅展（DeMar DeRozan）拿到32分10助攻，卡盧索（Alex Caruso）17分6助攻，外帶2抄截2阻攻，拉文（Zach LaVine）持續休兵。

湖人 公牛 D'Angelo Russell LeBron James

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