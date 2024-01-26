NBA／羅素第三節再度爆發 湖人20記三分彈轟垮公牛

過去兩次交手都是以1分之差分出勝負的勇士和國王，今天在灣區進行了本季第4度對決，結果雙方又是打到最後關頭僅有一分差距；赫爾特（Kevin Huerter）兩罰落空給了勇士最後逆襲機會，然而柯瑞（Ste

2024-01-26 14:18