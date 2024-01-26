快訊

銀行員分析「億萬富豪」三大真實特徵 穿著老土其實別有意義

救孫安佐遭「騙扁小子」詐30萬…狄鶯不覺受騙 孫鵬：比8點檔還精彩

澳網／賞約克維奇4強首次吞敗 義大利新星辛納挺進冠軍戰

NBA／巫師不敵爵士吞6連敗 基夫暫代主帥出師不利

中央社／ 台北26日電
巫師緊急換帥仍難以止敗。 美聯社
巫師緊急換帥仍難以止敗。 美聯社

繼密爾瓦基公鹿開除總教練後，東區倒數第2的華盛頓巫師今天宣布，總教練小安索（Wes Unseld Jr.）將轉任球隊制服組，本季剩餘賽事由助理教練基夫（Brian Keefe）掛帥，待休季期再覓新主帥人選。

48歲的小安索從2021年7月接下巫師總教練一職，儘管身為傳奇名將之子，但他執教巫師2.5個賽季期間戰績77勝130敗，勝率僅37.2%。

巫師去年夏天送走明星後衛比爾（Bradley Beal）進入重建期，今天之前戰績僅7勝36敗，在東區僅領先底特律活塞，防守更是全聯盟倒數。

巫師隊總裁溫傑（Michael Winger）透過聲明表示：「在與小安索經過幾次深思熟慮的談話後，我們共同決定為了球隊利益必須做出改變。」

美國媒體ESPN報導，小安索將轉任球隊管理層，而助理教練基夫在剩餘賽季將暫時代掌兵符，巫師隊規劃在休賽季期間尋覓新教頭。

基夫過去曾當過奧克拉荷馬雷霆、洛杉磯湖人、紐約尼克以及布魯克林籃網助理教練，本季才進入巫師教練團，就被委以重任。

不過，巫師今天主場以108比123敗給猶他爵士，苦吞6連敗，巫師此役以庫茲瑪（Kyle Kuzma）26分最佳，另有6籃板、5助攻。

基夫帶兵首戰就吞敗，他表示，球隊投籃表現不佳，全隊只投進7顆三分球，「如果我們能投進這些球，或許就不一樣。儘管如此，我依舊為球員在比賽中展現韌性感到自豪。」

延伸閱讀

NBA／席亞康久違大三元比下安比德 加盟溜馬後迎首勝

NBA／名將之子遭解除巫師主帥職務 執教勝率僅37.2%

NBA／勇士湯普森狀態回暖關鍵？賽前跳海、騎腳踏車

NBA／柯瑞落選明星賽先發 詹皇20度入選獨居史上第一

相關新聞

NBA／柯瑞要命失誤葬送機會 勇士國王連3戰1分差分勝負

過去兩次交手都是以1分之差分出勝負的勇士和國王，今天在灣區進行了本季第4度對決，結果雙方又是打到最後關頭僅有一分差距；赫爾特（Kevin Huerter）兩罰落空給了勇士最後逆襲機會，然而柯瑞（Ste

NBA／羅素第三節再度爆發 湖人20記三分彈轟垮公牛

公牛與湖人近日傳出交易流言，兩隊今正面交鋒，湖人外線火力全開，全場31投20中，命中率高達64.5%，終場以141：132擊退公牛，勝率重回5成。 公牛首節打完領先1分，湖人范德比爾特（Jarr

NBA／明星賽新玩法！柯瑞將和WNBA神射手上演三分球大賽

本季全明星賽將在溜馬主場進行，本屆恢復傳統東西區對戰，也增加新玩法，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士隊柯瑞（Stephen Curry）將和WN

NBA／唐西奇怒嗆記者斷章取義 今天上節目坦言不該趕球迷

獨行俠昨天在主場以109：132遭太陽痛宰，當家球星唐西奇（Luka Doncic）比賽中請保安將一名球迷趕出場，賽後還怒嗆《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）斷章取義。 麥克馬

HBL／普門拚粉碎老五魔咒 關鍵球員李郁慈狂飆30分

過去4個學年都以第5名作收、無緣踏上台北小巨蛋舞台的普門中學，今年再度征戰8強賽舞台，自然也將目標放在奪下4強門票上，而...

NBA／巫師不敵爵士吞6連敗 基夫暫代主帥出師不利

繼密爾瓦基公鹿開除總教練後，東區倒數第2的華盛頓巫師今天宣布，總教練小安索（Wes Unseld Jr.）將轉任球隊制服組，本季剩餘賽事由助理教練基夫（Brian Keefe）掛帥，待休季期再覓新主帥人選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。