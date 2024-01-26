NBA／塞爾蒂克痛宰熱火33分 創隊史交手最大勝分差紀錄

上季東區冠軍賽，塞爾蒂克在歷經搶七後不敵熱火，無緣闖進總冠軍賽；對他們來說，如何攻克這個東區強敵也成了球隊能否再奪金盃的關鍵之一，如今綠衫軍似乎已經找到了應敵之策。

靠著先發五虎聯手轟出95分的猛烈火力，加上團隊砍進22顆三分球，在比賽中狠狠控制對手，全場最多贏到34分，以143比110痛宰熱火，收下3連勝的同時，也迫使對方苦吞5連敗。

根據統計，單場143分是塞爾蒂克面對熱火的最高得分表現，33分的差距更是兩軍對戰的最大比分差紀錄。本季塞爾蒂克交手熱火2次皆拿下勝利。

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「我們從上個賽季的經歷中吸取了教訓。我們當時離目標是如此接近，卻沒有克服那道難關。」泰托姆（Jayson Tatum）說。

塞爾蒂克此役團隊命中率高達63.8%，同時籃板球取得47比31的絕對優勢。泰托姆得到26分8籃板4助攻，布朗（Jaylen Brown）18分5助攻4籃板3抄截，哈勒戴（Jrue Holiday）17分5籃板5助攻，懷特（Derrick White）15分6籃板6助攻。

在比賽中不慎扭傷左腳踝被迫提前退場的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），僅打不到21分鐘得到19分4籃板。「我們這支球隊有很多進攻武器。當我們像今天這樣配合默契時，對手很難阻止我們。」波爾辛吉斯說。

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阿德巴約（Bam Adebayo）和赫洛（Tyler Herro）各拿到19分，巴特勒（Jimmy Butler）17分；甫交易過來的洛齊爾（Terry Rozier）僅有7分3助攻2籃板，熱火雖然啟動了交易，至今仍無法挽回球隊頹勢。

「整場比賽我們存在著許多溝通不良、防守失誤等問題，我們沒有即時糾正，我們也付出代價。」阿德巴約說。