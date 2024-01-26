NBA／誰與爭鋒！詹姆斯連續20年入選明星賽 獨享史上第一

湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）今天成為下個月明星賽的10名先發球員之一，生涯第20次獲選，超越與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）共同寫下的紀錄。

4度為NBA年度MVP的詹姆斯，自他打NBA第2年的2005年至今，連續20年都獲選參加明星賽。

生涯拿過4次總冠軍，目前39歲的詹姆斯，原本與洛杉磯湖人傳奇賈霸一樣，共19次獲選參加明星賽，並列聯盟之最，如今他再度入選，打破兩人共同保持的紀錄。

NBA本季的明星賽將於2月18日在印第安納波利斯（Indianapolis）進行，賽制恢復成過往由東、西區明星隊對抗的形式。

在西區得票最多的詹姆斯將擔任隊長並打先發，其他西區先發球員還包括鳳凰城太陽的杜蘭特（KevinDurant）、衛冕軍丹佛金塊兩度獲選為年度MVP的中鋒約柯奇（Nikola Jokic）；後衛則有達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）、奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

密爾瓦基公鹿明星中鋒安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）是這次明星賽東區隊長，前場球員還有費城76人上季年度MVP、本季到目前為止暫居得分王的安比德（Joel Embiid），波士頓塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）；後衛則有印第安納溜馬陣中，目前聯盟助攻王哈利伯頓（Tyrese Haliburton）與第8次參加明星賽，本季被波特蘭拓荒者交易到公鹿的里拉德（Damian Lillard）。

決定先發球員的球迷投票20日結束，這部分佔50%，媒體、NBA球員投票各佔25%。

過去幾年，明星賽由得票最高的兩人做為隊長，各自從其他得票排名在前的球員中選人組隊，本季恢復傳統由東、西區分庭抗禮。

東、西區明星隊的替補陣容將於2月1日公布，全聯盟30隊的教練將選出2名後衛、3名前場球員，與兩名不受位置限制的球員。

若有球員獲選但無法參加，NBA總裁席佛（Adam Silver）將自行挑選替補球員，但會以與無法參賽者同一區的球員為準。