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NBA／席亞康久違大三元比下安比德 加盟溜馬後迎首勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
席亞康睽違一年多再度完成大三元。 路透社
席亞康睽違一年多再度完成大三元。 路透社

席亞康（Pascal Siakam）今天面對東區強權76人打出轉隊後的代表作，全場13投9中攻下26分13籃板10助攻，帶領溜馬打出均衡攻勢，從比賽一開始就壓制著對手，最多領先達27分，早早進入垃圾時間。最終，溜馬在主場以134比122拿下勝利。

根據統計，這是席亞康自2022年11月以來首度拿到大三元，同時也是他加入溜馬以來的首場勝利。先前他出賽的3場比賽皆落敗。

「席亞康表現非常出色，這是他生涯第6次大三元演出，也是來到溜馬之後的首見。當你陣中的大前鋒可以繳出這種大三元數據時，這很特別。」溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說。

溜馬7人得分雙位數，透納（Myles Turner）得到20分9籃板，奈哈德（Andrew Nembhard）19分8助攻，奈史密斯（Aaron Nesmith）16分8籃板3助攻。

先前轟出生涯新高70分的安比德（Joel Embiid），此戰20投11中，「只」拿到31分7籃板3助攻，個人還是達成連續22場破30分的表現。由於比分大幅拉開，安比德索性第四節隨著其他先發主力一同休兵。

賽後談到防守安比德，透納表示：「安比德還是會得到他該得的分數。我只是努力讓他稍微打得難受一些，讓他盡可能難以把球投進。」

溜馬雖然戰績僅排東區第6，領先熱火不過1場勝差，但他們本季面對東區前三強的塞爾蒂克、公鹿和76人卻是非常有心得，不含季中錦標賽在內，累積取得8勝4敗的對戰優勢。

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