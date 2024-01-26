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NBA／唐西奇怒嗆記者斷章取義 今天上節目坦言不該趕球迷

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 路透
唐西奇。 路透

獨行俠昨天在主場以109：132遭太陽痛宰，當家球星唐西奇（Luka Doncic）比賽中請保安將一名球迷趕出場，賽後還怒嗆《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）斷章取義。

麥克馬洪在社群網站分享一段畫面，唐西奇指示保全，將一名坐在媒體席後2排的球迷趕出場，麥克馬洪指出那位球迷說，「Luka，你累了，你還是回到跑步機上練練吧。」許多網友認為唐西奇太玻璃心。

唐西奇在賽後記者會針對此問題，開嗆麥克馬洪，「我看到你說那個球迷的事，那完全不正確，他不只說那句話，但我就知道你是第1個報這種事的人。」唐西奇還質疑，「你好像總是第一個寫我負面事的人。」

麥克馬洪回應，「我對你99%報導都是正面的，媒體席都看見發生這件事。」唐西奇問，「他只說那句話？」麥克馬洪表示，「你只對那句話有反應。」

唐西奇接著強調，該球迷整個上半場都在罵他，「我不是會把球迷趕出場的人，他們買票進場，但我受夠了！」他最後也無奈表示，「我就是媒體上的壞人對吧？」

經過一天的沉澱，唐西奇今天上電視節目道歉，「那是整場比賽的一小部分，我當下很沮喪，因為落後，上半場又扭傷腳踝，這是很多情緒累積的結果。當我錯了我會承認，我可能不該那樣做，但這就是整場比賽的情緒。」

獨行俠 Luka Doncic

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