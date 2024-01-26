NBA／名將之子遭解除巫師主帥職務 執教勝率僅37.2%

身為傳奇名將之後的巫師主帥小安索（Wes Unseld Jr.），今天正式被解除了總教練職務，轉而接任球隊管理層職務，目前總教練職務將由首席助理教練基夫（Brian Keefe）暫代，球隊預計到休賽季再尋找新的接替人選。

小安索是在2021年7月18日開始擔任巫師總教練，執教兩個多賽季的戰績為77勝130敗，勝率僅37.2%。本季至今，巫師更只拿到7勝36敗，排在東區倒數第2。

基夫出自於馬刺體系，曾隨球隊贏得一枚冠軍戒指，2007年加入了雷霆教練團，之後也曾效力過尼克、湖人、籃網等團隊。