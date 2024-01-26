NBA／籃網西蒙斯預計前往發展聯盟 有望下周二復出

籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）遭遇下背部神經擠壓傷勢，本季已缺席37場比賽。據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他有望在下周二面對爵士隊的比賽回歸。

報導指出，西蒙斯預計在本周末與籃網G聯盟球隊一起訓練，除非遇到困難，不然他將在下周二歸隊。

西蒙斯本季只打6場比賽，平均上場31.8分鐘，拿到6.5分10.8籃板及6.7助攻，得分創生涯新低，籃板則是生涯最高。

籃網近20戰4勝16敗，本季戰績17勝26敗，排東區第11。近日有交易掉前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和奧尼爾（Royce O'Neale）的風聲。