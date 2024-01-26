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NBA／瑞佛斯合約4000萬美元 公鹿罕見支付3名主帥薪水
儘管戰績仍高居東區第2，但公鹿高層仍舊決定在球季中直接換掉主帥格里芬（Adrian Griffin），緊急找來千勝教頭瑞佛斯（Doc Rivers）救援。消息指出，雙方預計會簽下一份總額達4000萬美元的合約，合作時間將到2026-27年賽季，大約是3個半球季。
瑞佛斯生涯先後執教過魔術、塞爾蒂克、快艇、76人等隊，累積拿到1097勝763敗，季後賽戰績為111勝104敗。
值得注意的是，公鹿不僅要支付新教頭瑞佛斯的薪資外，還是要支付前前任主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）和前任格里芬剩餘的薪資，也就是說公鹿本季一共要付3位總教練的薪水，可說是相當罕見的情況。
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