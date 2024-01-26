NBA／柯瑞落選明星賽先發 詹皇20度入選獨居史上第一
聯盟今天公布2024年明星賽東西區先發陣容，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和湖人隊「詹皇」詹姆斯（Lebron James）擔任東西區隊長，這是詹姆斯生涯第20度入選明星賽，超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）獨居史上最多。
本屆明星賽恢復傳統東西區制，東區先發陣容為安戴托昆波、76人隊安比德（Joel Embiid）和塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum），後場是溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）及公鹿里拉德（Damian Lillard），這兩人都是生涯首度明星賽先發。
西區先發陣容為詹姆斯、太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic），雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）力壓勇士隊柯瑞（Stephen Curry），生涯首度入明星賽先發。
今年明星賽將在2月19日於溜馬隊主場舉辦，替補陣容由全聯盟總教練選出，將在2月2日公布。
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