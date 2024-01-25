NBA／傳公鹿想補防守型球員 公牛賣卡盧索要價多張首輪籤

公鹿無預警開除總教練格里芬（Adrian Griffin），聘請瑞佛斯（Doc Rivers）擔任新主帥，《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）更爆料，公鹿將在交易市場尋找防守型球員，加強團隊防守。

公鹿過去防守效率都排在聯盟前段班；今年則掉到第20名，外界認為這是格里芬下台的原因之一。費雪指出，公鹿可能打包康納頓（Pat Connaughton）和佩恩（Cameron Payne）等籌碼，換回防守型球員，例如拓荒者隊賽布爾（Matisse Thybulle）、快艇隊塔克（P.J. Tucker）。

公牛隊防守大鎖卡盧索（Alex Caruso）是公鹿的夢幻目標，但公牛要價多張首輪選秀籤，公鹿得到他的可能性微乎其微。

湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）先前指出，湖人想得到德羅展（DeMar DeRozan）和卡盧索，公牛希望收進首輪選秀籤和里夫斯（Austin Reaves）等籌碼。

不過《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）提到，湖人老闆很喜歡里夫斯，他不是能輕易被放棄的球員，除非能換回真正的明星球員。