NBA／布克飆46分技壓唐西奇 太陽痛宰獨行俠豪取7連勝

太陽今天展開客場7連戰，首戰對陣獨行俠氣氛相當火爆，獨行俠G.威廉斯（Grant Williams）吞下2次技術犯規被驅逐出場，布克（Devin Booker）下半場大爆發，單場狂砍46分，率太陽以132：109痛宰獨行俠，收下7連勝。

厄文（Kyrie Irving）因傷缺陣，本場比賽火藥味十足，G.威廉斯、諾基奇（Jusuf Nurkic）和杜蘭特（Kevin Durant）本節發生推擠衝突，3人各領到1次技術犯規，獨行俠首節以7成外線命中率，取得9分領先。

Grant Williams stands over KD, and Nurkic shoves him. 👀🍿



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第二節獨行俠命中率校正回歸，儘管唐西奇（Luka Doncic）單節獨得16分，太陽仍追到只落後1分。第三節太陽以43：20攻勢打爆獨行俠，布克單節狂砍22分，G.威廉斯本節防守諾基奇時被撞倒，還被眼神挑釁，他跑去向裁判爭執，結果領到第2次技術犯規，提前離場。

Grant Williams gets ejected after getting embarrassed by Nurks staredown pic.twitter.com/AIbSXRkCw3 — Cage (@ridiculouscage) 2024年1月25日

末節獨行俠一度追近，但布克回到場上後繼續砍分，讓最後3分鐘變成垃圾時間。布克全場23投17中，得到46分7籃板，杜蘭特12分10籃板7助攻，比爾20分7籃板7助攻，獨行俠則以唐西奇34分8籃板9助攻表現最佳。