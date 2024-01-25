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NBA／暴龍每1助攻教頭就捐錢 網：這傢伙每天都贏得我尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
暴龍總教練嘉柯維奇(右1)。 法新社
暴龍總教練嘉柯維奇(右1)。 法新社

暴龍總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）日前開噴裁判偏袒湖人隊，備受球員及球迷稱讚。他在場外也展現鐵漢柔情，捐錢給兒童醫院。

只要暴龍球員送出1次助攻，嘉柯維奇和妻子就會捐20美元給兒童醫院，本季暴龍已傳出1302次助攻，共捐贈2萬6040美元（約新台幣83萬元）。

此善心之舉大獲網友好評，「這傢伙每天都在贏得我的尊重」、「他是真男人」、「這真是鼓舞人心」。不過也有人調侃，「他捐的錢比尤多卡（Ime Udoka）每個月給的贍養費還少。」

尤多卡去年因性騷擾醜聞遭塞爾蒂克隊冷凍，休賽季接下火箭隊兵符。根據美國八卦媒體「TMZ」近日報導，尤多卡每個月要付前妻3萬2500美元（約新台幣100萬元）贍養費，以養育兒子，令許多網友相當驚訝。

暴龍

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