NBA／不敵快艇勝率再度跌破5成 湖人教頭：失望但很開心

湖人今天在沒有詹姆斯（LeBron James）的情況下，差點逆轉快艇，最終以116：127落敗，戰績再度跌破5成，但湖人總教練漢姆（Darvin Ham）對球員的表現很滿意。

湖人上半場打完落後14分，但下半場持續追分，末節一度追到剩2分落後，無奈羅素（D'Angelo Russell）和里夫斯（Austin Reaves）輪流打鐵，輸掉比賽。對此里夫斯表示，「如果我能投進空檔，結果可能會不同。」

漢姆則稱讚子弟兵今晚的表現，「比賽結果令人失望，但我們在缺少詹姆斯的情況下，仍堅持戰鬥，對此我很開心。」

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）拿到生涯第2個大三元，他說，「每個球員都為勝利做出貢獻，空檔時命中投籃，今晚我們做到了。」不過他也點出快艇的缺失，「湖人是一支很好的攻守轉換球隊，我們讓他們發揮優勢，必須改善這點。」