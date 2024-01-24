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NBA／黃蜂不排除買斷羅瑞 總管不認為交易後代表重建

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
出於對他的尊重，黃蜂可能會買斷羅瑞，這期間也不會讓他出賽。 美聯社
出於對他的尊重，黃蜂可能會買斷羅瑞，這期間也不會讓他出賽。 美聯社

黃蜂隊今天與熱火隊進行交易，送走後衛洛齊爾（Terry Rozier）換來老將羅瑞（Kyle Lowry）與2027年受保護首輪選秀權，此舉也被認為是為重建進行鋪路；黃蜂總經理庫普契克（Mitch Kupchak）透露，直到今年交易大限前球隊都有可能繼續進行陣容異動，以累積更多未來補強資產。

黃蜂今天送走主力後衛洛齊爾後，庫普契克坦言，球團目前正在朝著累積未來資產做努力，「我不能忽略這個事實，我們正努力打造一支能朝未來發展球隊的事實，將會持續尋找機會，只要能做就會做，就是那麼簡單。」

除了去年簽下5年頂級續約的小鮑爾（LaMelo Ball），以及去年選秀榜眼米勒（Brandon Miller），黃蜂不排除在下個月交易大限前繼續尋求換取未來選秀權的可能性，今年休賽季將成為自由球員的海瓦德、布里吉斯將首當其衝。

庫普契克透露，球隊仍希望保留一些成員，同樣在去年完成4年續約的華盛頓（P.J. Washington）被認為將不會遭到波及。

對於球隊公開表態交易意願，庫普契克則不願意用「重建」來形容黃蜂當前的狀態，「重建是指你決定放棄一切從頭開始，但顯然我們距離那樣的狀態還很遠，所以我不知道該怎麼形容現在的狀況，但我不會用重建這個詞。」

在球隊的未來方向已經相當明確的情況下，今天轉戰黃蜂的老將羅瑞就可能在交易完成後遭到買斷，庫普契克說：「出於對他的尊重以及他在這個聯盟的成就，我們會等著看會發生什麼事，也許我們會等交易截止日後再說，我們不會讓他在重新安置後才開始做一些什麼，所以我認為（不讓他出賽）可能是我們會做的事情，但一切都無法預測。」

黃蜂 熱火 Kyle Lowry NBA季中交易

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