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NBA／騎士隊湯普森違反聯盟禁藥規定 遭禁賽25場

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士長人湯普森被禁賽25場。 路透
騎士長人湯普森被禁賽25場。 路透

騎士隊近期取得8連勝，但今天傳出壞消息，32歲長人湯普森（Tristan Thompson）因藥檢呈陽性反應，違反聯盟禁藥政策，被禁賽25場。

據《ESPN》報導，湯普森於生長激素（Ibutamoren）及藥物（SARM LGD-4033）檢測中呈陽性反應，該藥物是健美選手和舉重運動員用來增加肌肉的藥物。

騎士明天將作客公鹿，湯普森的禁賽處分從這場開始執行，預計3月16日對火箭時復出。根據規定，他能到球場練球，但比賽前2小時必須離開。

湯普森本季出賽36場，平均上場12.4分鐘，貢獻3.8分3.9籃板。騎士球團也發表聲明，「我們對湯普森的消息感到失望，他離開比賽的時間，將對球隊造成影響。」

騎士 Tristan Thompson

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