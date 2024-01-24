快訊

館長還原超派醋飯影片證明「沒吃橡皮筋」 盲測飆粗口：怎麼可能吞下去

斷捨離3大心法 平常沒用的贈品別拿！譚敦慈「清掃4原則」家中沒灰塵

川普贏得新罕布夏州黨內初選！代表共和黨出馬競選總統機率大升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／防守下滑成公鹿換帥主因 傳瑞佛斯將重出江湖掌兵符

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公鹿無預警換帥後，傳已立即接洽名帥瑞佛斯接替。 美聯社
公鹿無預警換帥後，傳已立即接洽名帥瑞佛斯接替。 美聯社

儘管帶領公鹿隊在近6場比賽拿下5勝，目前戰績也在東區排名第2，不過公鹿總教練格里芬（Adrian Griffin）今天無預警遭到開除，且傳出球團有意找來更具有經驗的總教練接替，前76人隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）將是最有力的接班人選。

公鹿在去年找來49歲的格里芬接任球隊總教練，也是他擔任助理教練16年以來首次接掌兵符，在上任後公鹿隨即促成明星後衛里拉德（Damian Lillard）的交易案，開季戰績始終維持東區前段班，前43場打出30勝13敗戰績，格里芬今天卻遭無預警開除。

據了解，格里芬之所有會下台，主因為公鹿本賽季防守表現嚴重下滑，不過外界認為這主要是與公鹿陣容異動有關，尤其是在里拉德交易案中送走哈勒戴（Jrue Holiday），讓防守體系出現動搖。

格里芬另外一個下台的原因在於缺乏總教練經驗，今天下台後隨即傳出公鹿已與瑞佛斯接觸的消息，他曾在2008年帶領塞爾蒂克隊奪冠，之後陸續執掌快艇與76人兵符，不過去年季後賽76人不敵前東家塞爾蒂克後，也遭到開除。

瑞佛斯執教生涯至今累積1860勝1097敗，且連續16個賽季率領球隊勝率超過5成，只有1年錯過季後賽，不過撇除在塞爾蒂克時期曾兩度帶領球隊殺進總冠軍賽並一度奪冠，瑞佛斯接下來在快艇與76人時期都不曾再闖進過分區冠軍賽，今年能否有機會跟隨公鹿一起打破僵局也備受關注。

延伸閱讀

NBA／戰績高居東區第2 公鹿無預警開除總教練葛里芬

紐時賞析／入冬之後...新冠變異株JN.1病例增 科學家：威脅不大

NBA／里拉德創隊史首見紀錄 安戴托昆波：需要他打出侵略性

NBA／里拉德狂轟新高45分 聯手「字母哥」力退活塞

相關新聞

NBA／美國男籃41人名單出爐！詹皇和柯瑞入列、沒有格林

美國男籃去年在世界盃只獲得第4名，賽後傳出湖人巨星詹姆斯（LeBron James）將招募眾球星，組成「復仇者聯盟」征戰巴黎奧運。如今美國男籃公布41人大名單，詹姆斯等超級巨星都入列，但兩屆金牌勇士隊

NBA／熱火送出老將羅瑞+首輪籤 換回黃蜂砍將洛齊爾

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，熱火和黃蜂達成交易，送走資深控衛羅瑞（Kyle Lowry），換回黃蜂後衛洛齊爾（Terry Rozier），提升後場進攻

NBA／戰績高居東區第2 公鹿卻無預警開除總教練

美國職籃NBA戰績全聯盟第2的密爾瓦基公鹿今天做出驚人之舉，在球隊本季打了43場球後，突然開除總教練葛里芬（Adrian...

NBA／防守下滑成公鹿換帥主因 傳瑞佛斯將重出江湖掌兵符

儘管帶領公鹿隊在近6場比賽拿下5勝，目前戰績也在東區排名第2，不過公鹿總教練格里芬（Adrian Griffin）今天無...

NBA／湖人壞消息！詹皇因左腳踝傷勢缺席「洛城內戰」

湖人與快艇明天將上演「洛城內戰」，39歲老將詹姆斯（LeBron James）因左腳踝腓骨肌腱傷勢，缺席本場比賽，這是他本季第5度缺賽，前4場拿下2勝2敗戰績。 湖人目前22勝22敗，暫居西區第

NBA／杜蘭特不敢相信安比德單場70分 網調侃：準備申請交易

杜蘭特（Kevin Durant）今天狂砍43分，幫助太陽以115：113逆轉公牛。賽後記者告知他安比德（Joel Embiid）單場70分，他難以置信的反應引發網友熱議。 記者賽後詢問杜蘭特：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。