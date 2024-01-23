快訊

族人一看哀嘆…「西拉雅號」彩繪宛如血跡 設計師還原設計始末

2千萬變20億元…這銀行代發統一發票獎金出包 財政部說話了

彩虹爺爺用餐後猝逝享嵩壽101歲 台大醫：與「這疾病」關係很大

NBA／致敬18年前布萊恩 恩比德、湯斯同天飆分

中央社／ 台北23日電

美國職籃NBA兩大長人恩比德、湯斯今天不約而同締造隊史單場得分新高，巧合的是，18年前的今天，正好也是已故籃球巨星布萊恩狂飆81分的史詩級戰役。

18年前的今天，布萊恩（Kobe Bryant）率領洛杉磯湖人面對多倫多暴龍，單場狂飆81分，寫下NBA史上單場次高紀錄。

有趣的是，18年後費城76人球星恩比德（JoelEmbiid）、明尼蘇達灰狼球星湯斯（Karl-AnthonyTowns），分別砍進70分、62分，雙雙打破各自的隊史單場得分紀錄，並締造史上第4度有2名NBA球員同天飆破60分。

賽後得知與布萊恩的特殊連結，恩比德相信，自己展現出了「曼巴精神」，「布萊恩是我的偶像，也是我開始打籃球的原因，而且他是我最喜歡的球員，同時也是我敬佩的人，我到現在才知道這件事，感覺更有意義了。」

76人隊友烏布雷（Kelly Oubre Jr.）則稱讚，恩比德的打球風格確實很像布萊恩，甚至是213公分版本的，「他絕對是布萊恩的化身，我希望他有一天能得到82分，保持布萊恩的精神。」

最感人的是，賽後特別去找昔日恩師、現任馬刺助理教練布朗（Brett Brown）敘舊，恩比德把手搭在布朗的肩膀上說道：「這場比賽獻給你。」

而打破張伯倫（Wilt Chamberlain）1967年創下的68分隊史紀錄，恩比德表示，「能跟他一起被討論，真的是很酷的一件事。」

延伸閱讀

NBA／綠衫軍布朗自拋自扣失敗超級糗 晃飛唐西奇雪前恥

NBA／上周東西區最佳球員 安比德本季第3度獲獎、杜蘭特首次

NBA／布萊恩粉絲湯瑪斯率板凳痛擊湖人 詹姆斯點名他太火燙

湖人該重啟三角戰術？ 往日的美好讓人懷念但操作難度過高

相關新聞

NBA／18年前今天Kobe飆81分 安比德：他是我開始打球原因

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）今天狂砍70分，創下多項紀錄。值得一提的是，18年前的今天，已故球星布萊恩（Kobe Bryant）面對暴龍隊狂攻81分震驚全球，安比德也發文寫道：「K

NBA／MVP輾壓天才狀元！76人隊安比德狂飆70分史上第九人

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）和馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯首度對決。安比德全場狂轟70分，史上單場第七高分，也成為歷史第9位70分俱樂部球員(總計

NBA／唐斯上半場44分創27年來新高 灰狼末節卻遭黃蜂逆轉

今天不只76人中鋒安比德（Joel Embiid）在飆分，灰狼長人唐斯（Karl-Anthony Towns）面對黃蜂上半場狂轟44分，為1996-1997年球季以來新高。沒想到唐斯末節只攻下4分，雖

NBA／熱火老將羅瑞失望變替補 傳到期約將成交易籌碼

熱火隊資深控衛羅瑞（Kyle Lowry）本季狀態下滑，近日還被放到替補陣容。他的3年8500萬美元合約將在今年季後到期，傳出熱火可能將他作為交易籌碼，補強陣容。 現年37歲的羅瑞過去10季幾乎

NBA／杜蘭特不敢相信安比德單場70分 網調侃：準備申請交易

杜蘭特（Kevin Durant）今天狂砍43分，幫助太陽以115：113逆轉公牛。賽後記者告知他安比德（Joel Embiid）單場70分，他難以置信的反應引發網友熱議。 記者賽後詢問杜蘭特：

NBA／湖人壞消息！詹皇因左腳踝傷勢缺席「洛城內戰」

湖人與快艇明天將上演「洛城內戰」，39歲老將詹姆斯（LeBron James）因左腳踝腓骨肌腱傷勢，缺席本場比賽，這是他本季第5度缺賽，前4場拿下2勝2敗戰績。 湖人目前22勝22敗，暫居西區第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。