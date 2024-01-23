NBA／熱火老將羅瑞失望變替補 傳到期約將成交易籌碼

熱火隊資深控衛羅瑞（Kyle Lowry）本季狀態下滑，近日還被放到替補陣容。他的3年8500萬美元合約將在今年季後到期，傳出熱火可能將他作為交易籌碼，補強陣容。

現年37歲的羅瑞過去10季幾乎都擔任先發，本季場均8.2分4.0助攻3.5籃板，三分球命中率38.5%。他在上周面對老鷹的比賽變成替補，出賽24分鐘只攻下2分，接著對陣魔術也只得到2分，正負值-17，全隊最差。

據《太陽哨兵報》記者溫德曼（Ira Winderman）報導，「羅瑞的問題有望在下個月交易截止日前解決，最快本周就會發生。」

羅瑞先前受訪時表示，「作為一名職業球員，當然對調整感到失望。我過去幾周打得不好，我知道教練做出一個決定，試圖改變一些事。我必須弄清楚，如何幫助球隊獲勝。」

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）先前報導，熱火有意黃蜂後衛洛齊爾（Terry Rozier），他本季場均23.6分6.7助攻4.0籃板，年薪約2320萬美元，2026夏天才會到期。

目前交易市場最大咖的後衛是老鷹隊墨瑞（Dejounte Murray），今天有消息指出，湖人願意以羅素（D'Angelo Russell）和首輪選秀籤為主體交易，但談判卡在哪支球隊要當第三方，接收羅素。