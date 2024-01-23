快訊

再停課1天！新竹尖石結冰又結霜 後山4校仍停課

這家銀行出包...代發統一發票獎金2千萬變20億 金管會出手開罰

寒流來襲...高雄知名景點被瘋傳飄雪了 區長傻眼揭真相

NBA／熱火老將羅瑞失望變替補 傳到期約將成交易籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火隊資深控衛羅瑞。 路透
熱火隊資深控衛羅瑞。 路透

熱火隊資深控衛羅瑞（Kyle Lowry）本季狀態下滑，近日還被放到替補陣容。他的3年8500萬美元合約將在今年季後到期，傳出熱火可能將他作為交易籌碼，補強陣容。

現年37歲的羅瑞過去10季幾乎都擔任先發，本季場均8.2分4.0助攻3.5籃板，三分球命中率38.5%。他在上周面對老鷹的比賽變成替補，出賽24分鐘只攻下2分，接著對陣魔術也只得到2分，正負值-17，全隊最差。

據《太陽哨兵報》記者溫德曼（Ira Winderman）報導，「羅瑞的問題有望在下個月交易截止日前解決，最快本周就會發生。」

羅瑞先前受訪時表示，「作為一名職業球員，當然對調整感到失望。我過去幾周打得不好，我知道教練做出一個決定，試圖改變一些事。我必須弄清楚，如何幫助球隊獲勝。」

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）先前報導，熱火有意黃蜂後衛洛齊爾（Terry Rozier），他本季場均23.6分6.7助攻4.0籃板，年薪約2320萬美元，2026夏天才會到期。

目前交易市場最大咖的後衛是老鷹隊墨瑞（Dejounte Murray），今天有消息指出，湖人願意以羅素（D'Angelo Russell）和首輪選秀籤為主體交易，但談判卡在哪支球隊要當第三方，接收羅素。

熱火 Kyle Lowry

相關新聞

NBA／18年前今天Kobe飆81分 安比德：他是我開始打球原因

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）今天狂砍70分，創下多項紀錄。值得一提的是，18年前的今天，已故球星布萊恩（Kobe Bryant）面對暴龍隊狂攻81分震驚全球，安比德也發文寫道：「K

NBA／MVP輾壓天才狀元！76人隊安比德狂飆70分史上第九人

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）和馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯首度對決。安比德全場狂轟70分，史上單場第七高分，也成為歷史第9位70分俱樂部球員(總計

NBA／唐斯上半場44分創27年來新高 灰狼末節卻遭黃蜂逆轉

今天不只76人中鋒安比德（Joel Embiid）在飆分，灰狼長人唐斯（Karl-Anthony Towns）面對黃蜂上半場狂轟44分，為1996-1997年球季以來新高。沒想到唐斯末節只攻下4分，雖

NBA／熱火老將羅瑞失望變替補 傳到期約將成交易籌碼

熱火隊資深控衛羅瑞（Kyle Lowry）本季狀態下滑，近日還被放到替補陣容。他的3年8500萬美元合約將在今年季後到期，傳出熱火可能將他作為交易籌碼，補強陣容。 現年37歲的羅瑞過去10季幾乎

NBA／杜蘭特不敢相信安比德單場70分 網調侃：準備申請交易

杜蘭特（Kevin Durant）今天狂砍43分，幫助太陽以115：113逆轉公牛。賽後記者告知他安比德（Joel Embiid）單場70分，他難以置信的反應引發網友熱議。 記者賽後詢問杜蘭特：

NBA／湖人壞消息！詹皇因左腳踝傷勢缺席「洛城內戰」

湖人與快艇明天將上演「洛城內戰」，39歲老將詹姆斯（LeBron James）因左腳踝腓骨肌腱傷勢，缺席本場比賽，這是他本季第5度缺賽，前4場拿下2勝2敗戰績。 湖人目前22勝22敗，暫居西區第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。