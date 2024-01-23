NBA／杜蘭特不敢相信安比德單場70分 網調侃：準備申請交易

杜蘭特（Kevin Durant）今天狂砍43分，幫助太陽以115：113逆轉公牛。賽後記者告知他安比德（Joel Embiid）單場70分，他難以置信的反應引發網友熱議。

記者賽後詢問杜蘭特：「你是否知道安比德拿70分，唐斯（Karl-Anthony Towns）也攻下62分。」杜蘭特驚訝地詢問：「70分？」

杜蘭特活潑的反應引發網友熱議，有人表示，「這反應和我一樣」、「杜蘭特正考慮如何加入他」、「他準備申請交易到費城」。

Kevin Durant’s reaction to Joel Embiid’s 70-point game.



(via @NBA)



pic.twitter.com/ea2zCrdox0 — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2024年1月23日

太陽今天主場迎戰公牛，上半場打完落後17分，但替補中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）下半場挺身而出，貢獻8分7籃板3助攻。杜蘭特也大讚：「他的表現太不可思議了，他幫助我們扭轉戰局。」

杜蘭特今天的致勝球難度相當高，他為了避免防守球員阻攻，在空中挺腰，將球移到右邊再出手，球還能空心入網。對此杜蘭特表示，「我知道比賽的風險很高，有很多事會影響結果，但追根究柢這是籃球比賽，所以我盡量保持冷靜。」