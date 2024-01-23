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NBA／湖人壞消息！詹皇因左腳踝傷勢缺席「洛城內戰」

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(右)。 美聯社
詹姆斯(右)。 美聯社

湖人與快艇明天將上演「洛城內戰」，39歲老將詹姆斯（LeBron James）因左腳踝腓骨肌腱傷勢，缺席本場比賽，這是他本季第5度缺賽，前4場拿下2勝2敗戰績。

湖人目前22勝22敗，暫居西區第9；快艇27勝14敗西區第4。不過本季前2次交手都由湖人拿下勝利，上一戰雷納德（Kawhi Leonard）在詹姆斯防守下表現不佳，全場17投6中，只得到15分。

詹姆斯本季場均24.8分7.2籃板7.4助攻，投籃命中率52.0%，三分球命中率39.1%，表現仍相當出色。

湖人 LeBron James

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