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NBA／飆62分破灰狼隊史 唐斯：結局卻非我們想要

中央社／ 23日電
唐斯攻下62分，球隊仍吞敗。 美聯社
唐斯攻下62分，球隊仍吞敗。 美聯社

繼費城76人球星安比德狂轟70分，美國職籃NBA明尼蘇達灰狼球星唐斯今天飆出62分締造隊史紀錄，可惜球隊以125比128不敵夏洛特黃蜂。

此役唐斯（Karl-Anthony Towns）手感火燙，上半場即灌進44分，距離上半場最高得分紀錄僅差9分，而全場則是35投21中，包含投進10顆三分球，狂砍62分締造灰狼隊史單場得分紀錄，並幫助球隊一度建立18分領先。

然而灰狼卻在第4節遭到逆襲，尤其在終場前唐斯切入沒有得到哨音，加上未能投進最後一擊的情況下，灰狼以3分之差落敗，苦吞2連敗。賽後難掩失落的唐斯表示，即便打出不錯的表現，但以輸球收場，並沒有任何開心或締造歷史的感覺。

唐斯表示，「我們排名西區第1，也是NBA最好的球隊之一，我們必須找到贏球的方法，雖然這是一個偉大夜晚，但結局不是我們想要的。」他強調，「贏得勝利、保持在西區龍頭，甚至是捍衛我們的主場，這些事情才是最重要的。」

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）則不悅地表示，球隊的防守表現非常糟糕，而且打著不成熟的籃球，「當一個球員連續得分時，我們會過度依賴手感火燙的球員，但在某些時刻必須回歸正確打法。」他更說重話，「不尊重比賽、不尊重自己，導致我們的失利。」

同天飆分的還有76人球星安比德（Joel Embiid），他繳出70分、18籃板、5助攻，率隊以133比123擊敗聖安東尼奧馬刺，並打破張伯倫（Wilt Chamberlain）的68分隊史紀錄，恩比德表示，「能跟他一起被討論真的是太酷了。」

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