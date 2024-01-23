NBA／綠衫軍布朗自拋自扣失敗超級糗 晃飛唐西奇雪前恥

獨行俠今天以110：119不敵塞爾蒂克，唐西奇（Luka Doncic）33分18籃板13助攻的大三元淪為空響，他比賽中遭對手布朗（Jaylen Brown）晃飛畫面，更在網路上被瘋傳，他賽後受訪時，大氣稱讚對手。

塞爾蒂克第二節打出15：4攻勢後，一路領先獨行俠，泰托姆（Jayson Tatum）全場得到39分11籃板，布朗攻下34分。獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）首節就傷到右手拇指，帶傷攻下23分，唐西奇則繳出生涯第38次「30分大三元」，超越湖人隊詹姆斯（LeBron James），獨居史上第3。

布朗昨天面對火箭時，試圖模仿灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）自拋自扣，結果超級失敗，成為笑柄。

JAYLEN BROWN OFF THE GLASS 🤯 pic.twitter.com/BxDjTvdsBI — BrickMuse (@BrickMuse) 2024年1月22日

今天他一雪前恥，第二節5分多鐘時，在唐西奇面前使出「背後換手運球」，讓唐西奇摔個狗吃屎。唐西奇賽後表示，「我不說謊，那球真的很漂亮，當時我倒在地上，還在祈求他投不進，結果還是進了，這是很漂亮的精彩畫面。」

JAYLEN BROWN DROPS LUKA.



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值得一提的是，獨行俠主場大螢幕竟重播自家球星出糗的畫面，布朗開玩笑表示，「我沒有注意到，這太瘋狂了，如果他們這樣做，那有人要被解雇了！」