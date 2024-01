NBA／西區老大灰狼竟遭爛隊黃蜂末節逆轉 教頭：令人噁心

身為西區龍頭的灰狼隊,今天對決東區倒數第三的黃蜂隊打了一場奇妙的比賽,主力大將唐斯(Karl-Anthony Towns)打出半場轟了44分,全場得到62分的驚人表現,卻沒想到三節結束還領先15分的比賽,最後竟遭黃蜂第四節拉出36:18攻勢,最後逆轉吞敗,灰狼教頭芬奇(Chris Finch)痛批自家球員,「整場比賽球員防守不成熟表現,令人噁心!」

唐斯雖攻下個人生涯新高62分,卻成為NBA史上第15次球員得分超過62分卻輸球的比賽,賽後他只淡淡說了,「球賽輸了,說打得太好或是歷史性意義,對我來說都無感了。」

芬奇賽後說了重話,「輸球是他們應得的。」他認為自家球員不尊重比賽還有他們自己。

Chris Finch: "It was an absolute disgusting performance of defense and immature basketball all the way through the game... This is what happens when you have this type of approach." pic.twitter.com/fIjNdk4K7V