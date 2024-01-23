NBA／西區老大灰狼竟遭爛隊黃蜂末節逆轉 教頭：令人噁心

身為西區龍頭的灰狼隊，今天對決東區倒數第三的黃蜂隊打了一場奇妙的比賽，主力大將唐斯(Karl-Anthony Towns)打出半場轟了44分，全場得到62分的驚人表現，卻沒想到三節結束還領先15分的比賽，最後竟遭黃蜂第四節拉出36：18攻勢，最後逆轉吞敗，灰狼教頭芬奇（Chris Finch）痛批自家球員，「整場比賽球員防守不成熟表現，令人噁心！」

唐斯雖攻下個人生涯新高62分，卻成為NBA史上第15次球員得分超過62分卻輸球的比賽，賽後他只淡淡說了，「球賽輸了，說打得太好或是歷史性意義，對我來說都無感了。」

芬奇賽後說了重話，「輸球是他們應得的。」他認為自家球員不尊重比賽還有他們自己。