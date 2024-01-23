NBA／杜蘭特飆43分還投進致勝球 太陽驚奇逆轉公牛登西區第5
太陽昨天在主場險勝溜馬，今天出戰公牛陷入苦戰，靠著最後1.6秒杜蘭特（Kevin Durant）中距離跳投命中，克服23分落後，以115：113氣走公牛，豪取6連勝，登上西區第5。
杜蘭特上半場表現低迷，三分球6投0中，只攻下13分。公牛一路壓制太陽，第三節最多領先23分，不過太陽以一波11：1攻勢結束第3節，剩7分落後。
末節杜蘭特徹底覺醒，單節9投7中豪取17分，包含讀秒階段的致勝中距離跳投。公牛剩1.6秒，機會交給德羅展（DeMar DeRozan），沒能打進，太陽完成逆轉勝。
杜蘭特連2戰得分破40，本場32投16中，得到43分8助攻6籃板，得分創轉戰太陽後新高。比爾（Bradley Beal）則攻下18分5助攻，布克（Devin Booker）16分5助攻。公牛方面，懷特（Coby White）26分10籃板9助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）19分17籃板，德羅展21分。
2023-24 NBA即時比分
▪MVP輾壓天才狀元！76人隊安比德狂飆70分史上第九人 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言