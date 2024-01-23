NBA／MVP輾壓天才狀元！76人隊安比德狂飆70分史上第九人
76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）和馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯首度對決。安比德全場狂轟70分，史上單場第七高分，也成為歷史第9位70分俱樂部球員(總計13人次，張伯倫占6次)，幫助76人以133：123擊敗馬刺。
馬刺首節投進7顆三分球，溫班亞瑪貢獻10分，儘管安比德首節就狂砍24分，76人仍落後1分。第二節馬刺進攻狀態下滑，安比德再攻下10分，76人半場打完反而領先4分。
第三節安比德再度大爆發，包含讀秒階段的三分球，單節15投10中狂轟25分，三節打完就進帳59分，平生涯新高，76人將分差拉到15分。
安比德末節先休息，馬刺也把分差追近。安比德在6分38秒重返球場，馬上靠罰球得到2分，打破生涯新高。安比德接下來持續飆分，1分40秒上籃得分，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）1967年創下的68分隊史紀錄，成為歷史第9位70分俱樂部球員，隨後退場休息，接受全場球迷歡呼。
安比德全場41投24中，包含罰球23投21中，得到70分18籃板。溫班亞瑪則攻下33分。
史上單場得分紀錄(70分以上)：
(1) 100分 ─張伯倫(Wilt Chamberlain 1962)
(2) 81分 ─布萊恩(Kobe Bryant 2006)
(3) 78分 ─張伯倫(1962)
(4) 73分 ─張伯倫(1962)、張伯倫(1962)、湯普森(David Thompson 1978)
(5) 72分 ─張伯倫(1962)
(6) 71分 ─拜勒(Elgin Baylor 1960)、羅賓森(David Robinson 1994)、米契爾*(Donovan Mitchell 2023)、里拉德*(Damian Lillard 2023)
(7) 70分 ─張伯倫(1963)、布克*(Devin Booker 2017)、安比德*(Joel Embiid 2024)
*現役
▪里拉德狂轟新高45分 聯手「字母哥」力退活塞！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言