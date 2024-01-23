NBA／MVP輾壓天才狀元！76人隊安比德狂飆70分史上第九人

76人MVP中鋒安比德（Joel Embiid）和馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯首度對決。安比德全場狂轟70分，史上單場第七高分，也成為歷史第9位70分俱樂部球員(總計13人次，張伯倫占6次)，幫助76人以133：123擊敗馬刺。

馬刺首節投進7顆三分球，溫班亞瑪貢獻10分，儘管安比德首節就狂砍24分，76人仍落後1分。第二節馬刺進攻狀態下滑，安比德再攻下10分，76人半場打完反而領先4分。

第三節安比德再度大爆發，包含讀秒階段的三分球，單節15投10中狂轟25分，三節打完就進帳59分，平生涯新高，76人將分差拉到15分。

JOEL EMBIID HAS 59 POINTS. TIES HIS CAREER HIGH.



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安比德末節先休息，馬刺也把分差追近。安比德在6分38秒重返球場，馬上靠罰球得到2分，打破生涯新高。安比德接下來持續飆分，1分40秒上籃得分，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）1967年創下的68分隊史紀錄，成為歷史第9位70分俱樂部球員，隨後退場休息，接受全場球迷歡呼。

安比德全場41投24中，包含罰球23投21中，得到70分18籃板。溫班亞瑪則攻下33分。

Joel Embiid walks off to a standing ovation as the 9th player in NBA history to score 70+ points 👏👏👏 https://t.co/2znkwtF5Q3 pic.twitter.com/JQrBoEsRxL — NBA (@NBA) 2024年1月23日