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NBA／勇士助教驟逝 中鋒盧尼：帶著回憶拚戰

中央社／ 台北23日電
米羅耶維奇。 美聯社
米羅耶維奇。 美聯社

上週歷經助理教練米洛耶維奇驟逝後，美國職籃NBA金州勇士今天首次進行團隊訓練，中鋒盧尼表示，將帶著兩人過往回憶，重返熟悉的賽場。

擔任勇士助理教練邁入第3個賽季，塞爾維亞籍的米洛耶維奇（Dejan Milojevic）卻在球隊私人晚餐聚會上突然心臟病發，送醫不治，享年46歲。全隊籠罩在悲傷的氣氛下，勇士與猶他爵士、達拉斯獨行俠的賽事也因此延期。

「很難形容上週的狀況，可以說是我進入NBA以來，碰到最難過的事情，過去5天充滿了震驚，但也得到世界各地的愛。」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說道。開始團隊訓練時，勇士隊觀看了一部近15分鐘的致敬影片，甚至出現米洛耶維奇的家鄉貝爾格勒（Belgrade），當地正舉行一場致敬比賽。

柯爾表示，「不確定以前是否看過類似的致敬，不過讓我們更了解米洛耶維奇對他的同胞意味著什麼。」觀看完影片後，勇士花了1小時重新集合、安撫情緒，然後才展開下午的訓練。柯爾補充，球隊已經為所有人提供心理輔導，尤其是參加私人晚餐聚會的人。

接下來，勇士將於主場迎戰亞特蘭大老鷹，與米洛耶維奇關係緊密的勇士中鋒盧尼（Kevon Looney）表示，期待著重返球場，並沈浸在對於比賽的熱愛，「我會想著我們所有回憶，還有他指導我的事情，以這樣方式紀念他。」

想要搞清楚如何幫助球隊走出傷痛，柯爾反問自己，米洛耶維奇希望球隊做什麼？他透露，腦海中浮現出米洛耶維奇大笑的畫面，並喊著「你們這些傢伙上場給我贏球」，「所以我們將盡力取勝，然後享受生活，因為那是他的風格。」

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