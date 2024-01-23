NBA／上周東西區最佳球員 安比德本季第3度獲獎、杜蘭特首次

NBA官方宣佈上周東西區最佳球員，76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）和太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）獲得青睞。

安比德上周出賽4場，平均得到37.8分8.5籃板5.0助攻，投籃命中率54.5%，帶領76人取得4勝0敗戰績。這是安比德本季第3次度獲單周最佳，生涯已累積14次，排隊史第2，僅次「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的20次。

杜蘭特上周出賽3場，平均攻下31.0分6.3籃板2.3阻攻，投籃命中率60%，幫助太陽3戰全勝，這是杜蘭特本季首度獲單周最佳，生涯已累積32次，排史上第3，僅次詹姆斯（LeBron James）的67次和布萊恩（Kobe Bryant）的33次。

76人目前戰績28勝13敗，排東區第3。太陽戰績24勝18敗，排西區第7。