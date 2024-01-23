快訊

也怕超哥？館長試吃超派醋飯竟吞「這1物」 網笑「勇者」釣出本人回應

東西難吃會給Google負評？過來人曝「無法容忍情況」：揪團給一星評論

吃對食物與健康老化有關 研究揭這類蛋白質降低患慢性病機率

NBA／上周東西區最佳球員 安比德本季第3度獲獎、杜蘭特首次

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特、安比德獲單周最佳球員。 截圖自NBA官網
杜蘭特、安比德獲單周最佳球員。 截圖自NBA官網

NBA官方宣佈上周東西區最佳球員，76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）和太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）獲得青睞。

安比德上周出賽4場，平均得到37.8分8.5籃板5.0助攻，投籃命中率54.5%，帶領76人取得4勝0敗戰績。這是安比德本季第3次度獲單周最佳，生涯已累積14次，排隊史第2，僅次「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的20次。

杜蘭特上周出賽3場，平均攻下31.0分6.3籃板2.3阻攻，投籃命中率60%，幫助太陽3戰全勝，這是杜蘭特本季首度獲單周最佳，生涯已累積32次，排史上第3，僅次詹姆斯（LeBron James）的67次和布萊恩（Kobe Bryant）的33次。

76人目前戰績28勝13敗，排東區第3。太陽戰績24勝18敗，排西區第7。

Kevin Durant Joel Embiid

相關新聞

NBA／寫湖人隊史首見紀錄 羅素：我和總教練聊過

湖人控衛羅素（D'Angelo Russell）回到先發後，表現越來越好，他今天成為湖人隊史首位投進6顆三分球、沒有發生失誤，進帳34分8助攻的球員，幫助湖人以134：110痛宰拓荒者。 湖人總

NBA／勇士助教驟逝 中鋒盧尼：帶著回憶拚戰

上週歷經助理教練米洛耶維奇驟逝後，美國職籃NBA金州勇士今天首次進行團隊訓練，中鋒盧尼表示，將帶著兩人過往回憶，重返熟悉...

NBA／上周東西區最佳球員 安比德本季第3度獲獎、杜蘭特首次

NBA官方宣佈上周東西區最佳球員，76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）和太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）獲得青睞。 安比德上周出賽4場，平均得到37.8分8.5籃板5.0助攻，投

NBA／太陽三巨頭逐漸找回競爭力 主帥：連勝關鍵在於健康

在「三巨頭」合轟91分情況下，鳳凰城太陽今天以117比110擊敗印第安那溜馬，取得5連勝。太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）認為，連勝關鍵在於健康。

NBA／0罰球40分太陽隊史首見 杜蘭特：我真的只有208公分

太陽今天在主場以117：110擊敗溜馬，三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）合砍91分，成為太陽隊史首個連2戰合砍至少90分的三

NBA／抨擊當前聯盟球風華而不實 華勒斯：人人只想投三分

當6呎11吋的華勒斯（Rasheed Wallace）在1995年從北卡大進入NBA時，聯盟當時每隊的場均三分球出手次數為15.3次，如今這個數字已經大幅飆升到35.1次，這也大大改變了當前聯盟的球風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。