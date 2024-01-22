NBA／太陽三巨頭逐漸找回競爭力 主帥：連勝關鍵在於健康
在「三巨頭」合轟91分情況下，鳳凰城太陽今天以117比110擊敗印第安那溜馬，取得5連勝。太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）認為，連勝關鍵在於健康。
去年夏天與密爾瓦基公鹿、波特蘭拓荒者交易，太陽換來艾倫（Grayson Allen）、諾基奇（JusufNurkic）等即戰力球員。同時透過與華盛頓巫師交易案，獲得比爾（Bradley Beal），與杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）合組三巨頭，讓太陽成為奪冠大熱門之一。
然而太陽「三巨頭」受到傷勢影響，導致合體的時間並不長，尤其比爾因為背部、腳踝傷勢，缺陣前幾個月大部分的比賽，而杜蘭特、布克同樣因傷缺席一些賽事，但隨著「3巨頭」健康出賽，太陽也逐漸找回競爭力。
今天迎戰溜馬隊，杜蘭特全場25投18中，在沒有任何罰球的情況下，攻下40分、9籃板，外帶3阻攻，而布克、比爾則分別挹注26分、25分，3人合計取得91分，聯手率隊以7分之差取勝，搶下近期的5連勝。
太陽總教練佛蓋爾認為，連勝最大的原因是健康，而且球隊仍在持續成長、進化，並特別點出杜蘭特在防守端的貢獻，「他是一名無私的領導者。」
杜蘭特則提到，感覺今天狀況很好，尤其隊友在防守端給予對手很大壓力，因此自己只要做好基本功，並把球投進就好，「很開心我們贏得比賽。」
2023-24 NBA即時比分
▪里拉德狂轟新高45分 聯手「字母哥」力退活塞！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言