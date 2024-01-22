NBA／寫湖人隊史首見紀錄 羅素：我和總教練聊過
湖人控衛羅素（D'Angelo Russell）回到先發後，表現越來越好，他今天成為湖人隊史首位投進6顆三分球、沒有發生失誤，進帳34分8助攻的球員，幫助湖人以134：110痛宰拓荒者。
湖人總教練漢姆（Darvin Ham）大讚羅素，「他真的全神貫注在比賽，找出幫球隊贏球的方式。今天是他重返湖人以來，最全面的一場比賽。」
近日湖人交易流言頻傳，羅素是主角之一。不過漢姆認為以球隊現有陣容，絕對能達到奪冠目標。羅素也表示，「我最近和總教練聊過，討論如何幫助球隊，我獲得他的信任。」
湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天砍下28分，生涯4萬分里程碑只差357分。湖人本場透過快攻得到35分，創球隊賽季新高，詹姆斯表示，「這很猛，快攻得分的方法就是防守且不犯規，我們做到了。」
詹姆斯也稱讚羅素近期的表現，「他一直在尋找投籃機會，我們也一直在找他，特別是攻守轉換時。」
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