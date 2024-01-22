NBA／0罰球40分太陽隊史首見 杜蘭特：我真的只有208公分

太陽今天在主場以117：110擊敗溜馬，三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）合砍91分，成為太陽隊史首個連2戰合砍至少90分的三人組。

另外，杜蘭特全場沒獲得罰球仍攻下40分，成為隊史首位、聯盟歷史第14位達成這項成就的球員。他賽後表示，「我一整晚感覺都很好，隊友們把球傳給我，在防守端施壓對手，讓我很輕鬆，我就是做好基本功，把球投進。」

杜蘭特來到太陽後主打大前鋒，甚至有時候會客串中鋒，他的身高問題也再度被拿出來討論，他強調，「我沒有7呎（約213公分），可能我常打內線且臂展長，但我真的只有6呎10（約208公分）。」

杜蘭特先前提醒布克要打出侵略性，不必只想著組織，布克也及時做出調整，讓三巨頭火力越來越強，對此布克表示，「這就是你要選擇哪瓶毒藥的案例，所有人都帶著侵略性上場，這樣對手很難防我們，尤其比賽尾聲，我們進攻空間很大。」