快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

NBA／抨擊當前聯盟球風華而不實 華勒斯：人人只想投三分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
「怒吼天尊」華勒斯。 美聯社
「怒吼天尊」華勒斯。 美聯社

當6呎11吋的華勒斯（Rasheed Wallace）在1995年從北卡大進入NBA時，聯盟當時每隊的場均三分球出手次數為15.3次，如今這個數字已經大幅飆升到35.1次，這也大大改變了當前聯盟的球風面貌。

對於這種「大三分時代」的景像，華勒斯也提出了批判。「每個人都想要投三分球。你看到有些人過了中場就想飆40英呎遠的超大號三分。甚至有那種明明不擅長投外線的球員，但他還是會試著去投出那顆三分球。這就是我認為現在NBA的情況，只剩下花俏跟噱頭。」

華勒斯繼續說道，「所以未來可能會有『四分球』這種東西吧。這也是聯盟為什麼只能想辦法找些事情去刺激比賽和觀眾，因為當前的比賽看起來並不讓人興奮，才會有季中錦標賽這類的花招。」

華勒斯當年也被視為長人能投外線的代表人物之一，高舉高打的跳投讓他成為防守者的夢魘，但他依然是一名強硬的防守悍將。「那時候的籃球才叫做真正的打籃球，而非像現在比賽充滿了噱頭。」華勒斯說。

相關新聞

NBA／快艇四星合璧22：0攻勢逆轉籃網 衛少：能量來自球迷

快艇今天在主場迎戰籃網，開場就被打出16：0攻勢，不過快艇末節大爆發，以一波22：0攻勢強勢收尾，終場以125：114收下勝利。 快艇三節打完還落後15分，關鍵時刻擺出四星、五小陣容，完成大逆轉

NBA／抨擊當前聯盟球風華而不實 華勒斯：人人只想投三分

當6呎11吋的華勒斯（Rasheed Wallace）在1995年從北卡大進入NBA時，聯盟當時每隊的場均三分球出手次數為15.3次，如今這個數字已經大幅飆升到35.1次，這也大大改變了當前聯盟的球風

NBA／羅素聯手詹皇砍62分 湖人痛宰拓荒者勝率重返5成

湖人今天在主場迎戰拓荒者，羅素（D'Angelo Russell）砍下全場最高的34分，湖人整場沒有落後過，終場以134：110輕取拓荒者，勝率重返5成，與爵士並列西區第9。 拓荒者首節打完只落

NBA／不在史上最偉大球員討論內 杜蘭特：因為我去勇士嗎？

NBA史上最偉大球員（GOAT）一直是球迷和媒體熱烈討論的話題，近年被提到的名字大多是喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（Lebron James）。太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant

NBA／妻女現場見證 約柯奇飆賽季新高42分輕取巫師

在妻子女兒的現場見證下，約柯奇（Nikola Jokic）面對巫師打來可說是如入無人之境，全場20次出手全都集中在油漆區，命中15球，以驚人效率豪取賽季新高42分，外加12籃板8助攻，帶領金塊以113

NBA／杜蘭特狂飆40分 比爾接管戰局助太陽險勝溜馬

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）缺席今天作客太陽的比賽，溜馬末節爆發一度超前，但太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）關鍵時刻穩定軍心，加上比爾（Bradley Beal）接

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。