NBA／抨擊當前聯盟球風華而不實 華勒斯：人人只想投三分

當6呎11吋的華勒斯（Rasheed Wallace）在1995年從北卡大進入NBA時，聯盟當時每隊的場均三分球出手次數為15.3次，如今這個數字已經大幅飆升到35.1次，這也大大改變了當前聯盟的球風面貌。

對於這種「大三分時代」的景像，華勒斯也提出了批判。「每個人都想要投三分球。你看到有些人過了中場就想飆40英呎遠的超大號三分。甚至有那種明明不擅長投外線的球員，但他還是會試著去投出那顆三分球。這就是我認為現在NBA的情況，只剩下花俏跟噱頭。」

華勒斯繼續說道，「所以未來可能會有『四分球』這種東西吧。這也是聯盟為什麼只能想辦法找些事情去刺激比賽和觀眾，因為當前的比賽看起來並不讓人興奮，才會有季中錦標賽這類的花招。」

華勒斯當年也被視為長人能投外線的代表人物之一，高舉高打的跳投讓他成為防守者的夢魘，但他依然是一名強硬的防守悍將。「那時候的籃球才叫做真正的打籃球，而非像現在比賽充滿了噱頭。」華勒斯說。