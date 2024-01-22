NBA／不在史上最偉大球員討論內 杜蘭特：因為我去勇士嗎？

NBA史上最偉大球員（GOAT）一直是球迷和媒體熱烈討論的話題，近年被提到的名字大多是喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（Lebron James）。太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）近日受訪時被問到此事，他暗示自己沒被放進討論與效力勇士隊有關。

杜蘭特是13屆全明星、10屆年度最佳陣容及4屆得分王，曾在2013-14賽季奪下MVP，兩度在勇士奪冠都拿到FMVP，還有3屆奧運金牌，無疑是這世代的指標性球星。太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）也問他，「為什麼GOAT討論都沒有你？」

杜蘭特反問，「因為我去了勇士嗎？憑什麼我不在GOAT討論中，這才是你該問的問題，我還有什麼沒做到？」

當年杜蘭特加盟勇士引發「打不贏就加入」的爭議，儘管他最終收穫兩冠，仍備受外界質疑，他轉戰籃網後，未得到冠軍證明自己。現年35歲的杜蘭特上季被交易到太陽，最終不敵金塊止步季後賽第二輪，本季他捲土重來，場均29.2分6.3籃板5.6助攻，表現仍相當亮眼，但太陽目前只排在西區第7。