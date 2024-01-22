快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名是「財神爺關注人物」 財庫能收穫滿滿

113學測數B／數A考到懷疑人生！考生重拾信心 試題與解答出爐

國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

NBA／不在史上最偉大球員討論內 杜蘭特：因為我去勇士嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社

NBA史上最偉大球員（GOAT）一直是球迷和媒體熱烈討論的話題，近年被提到的名字大多是喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（Lebron James）。太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）近日受訪時被問到此事，他暗示自己沒被放進討論與效力勇士隊有關。

杜蘭特是13屆全明星、10屆年度最佳陣容及4屆得分王，曾在2013-14賽季奪下MVP，兩度在勇士奪冠都拿到FMVP，還有3屆奧運金牌，無疑是這世代的指標性球星。太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）也問他，「為什麼GOAT討論都沒有你？」

杜蘭特反問，「因為我去了勇士嗎？憑什麼我不在GOAT討論中，這才是你該問的問題，我還有什麼沒做到？」

當年杜蘭特加盟勇士引發「打不贏就加入」的爭議，儘管他最終收穫兩冠，仍備受外界質疑，他轉戰籃網後，未得到冠軍證明自己。現年35歲的杜蘭特上季被交易到太陽，最終不敵金塊止步季後賽第二輪，本季他捲土重來，場均29.2分6.3籃板5.6助攻，表現仍相當亮眼，但太陽目前只排在西區第7。

Kevin Durant

相關新聞

NBA／快艇四星合璧22：0攻勢逆轉籃網 衛少：能量來自球迷

快艇今天在主場迎戰籃網，開場就被打出16：0攻勢，不過快艇末節大爆發，以一波22：0攻勢強勢收尾，終場以125：114收下勝利。 快艇三節打完還落後15分，關鍵時刻擺出四星、五小陣容，完成大逆轉

NBA／不在史上最偉大球員討論內 杜蘭特：因為我去勇士嗎？

NBA史上最偉大球員（GOAT）一直是球迷和媒體熱烈討論的話題，近年被提到的名字大多是喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（Lebron James）。太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant

NBA／妻女現場見證 約柯奇飆賽季新高42分輕取巫師

在妻子女兒的現場見證下，約柯奇（Nikola Jokic）面對巫師打來可說是如入無人之境，全場20次出手全都集中在油漆區，命中15球，以驚人效率豪取賽季新高42分，外加12籃板8助攻，帶領金塊以113

NBA／杜蘭特狂飆40分 比爾接管戰局助太陽險勝溜馬

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）缺席今天作客太陽的比賽，溜馬末節爆發一度超前，但太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）關鍵時刻穩定軍心，加上比爾（Bradley Beal）接

NBA／傳湖人對冠軍後衛有興趣 尼克也是競爭者

湖人在季中錦標賽奪冠後狀態下滑，目前21勝22敗，暫居西區第10。有消息指出他們將積極補強，對去年幫助金塊奪冠的暴龍後衛布朗（Bruce Brown）有興趣。 《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan

NBA／無懼關鍵罰球失手 愛德華：下一次我會命中的

灰狼和雷霆的西北組之爭在前兩次交手都是由地主球隊獲得勝利，今天灰狼原本也要如法炮製，沒想到第四節在領先兩位數分差優勢下，遭到雷霆一陣猛打，最後時刻愛德華（Anthony Edwards）3罰落空，也讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。