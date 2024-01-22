NBA／妻女現場見證 約柯奇飆賽季新高42分輕取巫師

在妻子女兒的現場見證下，約柯奇（Nikola Jokic）面對巫師打來可說是如入無人之境，全場20次出手全都集中在油漆區，命中15球，以驚人效率豪取賽季新高42分，外加12籃板8助攻，帶領金塊以113比104拿下2連勝，成為西區第2支拿到30勝的球隊。

「對我來說，家人意味著一切。我真的為此感到十分驕傲，我有很棒的家人。不管他們去哪裡，也不管他們在做什麼，我知道他們都會支持著我。」約柯奇賽後談到妻女。

Jokic put on a show in the Nuggets' win over the Wizards 🃏



42 PTS

12 REB

8 AST

75% FG pic.twitter.com/UaxagxFpC0 — NBA (@NBA) 2024年1月22日

一項數據顯示，約柯奇在最近15場比賽中，場均得到25.3分11.1籃板8.7助攻，投籃命中率71%，三分命中率50%，罰球命中率90%，加總起來是可怕的「210俱樂部」，此外他的真實命中率更達到77.5%。如此效率令人匪夷所思。

約柯奇在比賽中所展現出來的宰制力甚至連客場都響起了MVP呼聲。「如果你不愛約柯奇，我實在不知道你還想尋找什麼樣的球員。」金塊主帥馬龍說。

這場比賽金塊替補球員一共只拿到12分，對比巫師的49分形成巨大差距，不過先發主力聯手拿下101，也讓他們得以維持著兩位數左右的領先分差。「我們需要這場勝利。對我們而言，每場比賽都很重要，無論是和誰較量，我們都想贏下來。」約柯奇說。

馬龍則表示：「如果你想成為一支真正優秀的球隊，你必須擊敗那些你應該贏下來的球隊。在面對勝率不足50%的隊伍時，我們取得大部分勝利，這表明了我們了解自己，也明白我們想要實現什麼目標。」